2020 noch gefilmt: TV-Star Hans Peter Hallwachs ist tot

Traurige Nachrichten für die Fans von Hans Peter Hallwachs (✝84). Der deutsche Schauspieler wirkte in zahlreichen Produktionen mit. Nach vielen Jahren im Theater gelang ihm dann auch der Durchbruch im TV. So spielte er in dem Drama "Mord und Totschlag" zusammen mit der Bekanntheit Anita Pallenberg mit. Aber auch in vielen Folgen von Tatort war er zu sehen. Sogar in den vergangenen Jahren arbeitete er noch an Filmen. Nun wurde bekannt: Hans Peter ist gestorben.

Das berichtet unter anderem die Deutsche Presse-Agentur. Seine Familie habe dies bestätigt. Hans Peter soll demnach bereits am 16. Dezember in Berlin verstorben sein. Er wurde 84 Jahre alt. Im Jahr 2020 beendete er sein letztes TV-Projekt – er spielte bei einer Folge von "Letzte Spur Berlin" mit. Seinen Fans und Liebsten wird er immer in Erinnerung bleiben. Er galt als meistbeschäftigter Charakterdarsteller Deutschlands. Aber auch in vielen Hörbüchern wirkte er mit.

Viele dürften den Schauspieler aus beispielsweise den Streifen "Der Stoff aus dem die Träume sind" oder Erich Kästners Verfilmung "Fabian" kennen. Aber auch in der Komödie "Otto – Der Außerfriesische" übernahm er eine Rolle und in "(T)Raumschiff Surprise – Periode 1" ebenfalls.

Getty Images Schauspieler Hans Peter Hallwachs im Juli 2013

Getty Images Hans Peter Hallwachs mit seiner Frau

Getty Images Hans Peter Hallwachs, Schauspieler

