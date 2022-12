Fans feiern Kate Hudsons außergewöhnlichen Winter-Look

Kate Hudson (43) und Danny Fujikawa (36) sind im Wintermodus! Die Schauspielerin und der Musiker sind seit über sechs Jahren ein Paar. Im September vergangenen Jahres hatte Danny um die Hand seiner Liebsten angehalten. Doch egal, ob die beiden schon vor den Traualtar getreten sind oder nicht – ihre Liebe lodert gerade intensiv – und das trotz eisiger Temperaturen. So kuschelig verbringen Kate und Danny gerade ihren Winterurlaub!

Auf Instagram teilte Kate nun zwei Bilder. Auf dem ersten steht die 43-Jährige in einem kunterbunten Look in der Küche. Sie kombiniert eine flauschig graue Mütze zu einem blauen oversized Pulli mit einem lässig braunen Rock. Dazu trägt die Beauty passend zum Stil des Rocks braune Stiefel mit roter Schnürung. Auf dem zweiten Pic läuft sie mit ihrem Partner durch den Schnee. Der trägt einen grünen Jogger mit farblichen Akzenten. "Guten Morgen", begrüßt Kate ihre Community. Die ist begeistert von den Outfits der beiden. "Ihr seht so bezaubernd aus", schreibt ein User, während ein anderer kommentiert: "Diese Schuhe sind so wunderschön, woher hast du sie, Kate?"

Kürzlich hatte Kate in der Show This Morning über die Hochzeit mit Danny gesprochen. "Ich habe die Hochzeit noch nicht geplant!", gestand sie. Beide wären sich noch gar nicht sicher, wie ihre Eheschließung überhaupt vonstattengehen solle. "Ich habe Kinder mit drei verschiedenen Vätern. Eine Hochzeit ist nicht wirklich das goldene Ticket", plauderte die "Almost Famous"-Darstellerin aus.

Instagram / katehudson Kate Hudson und ihr Partner Danny Fujikawa

Getty Images Kate Hudson im Oktober 2022 in Madrid

Getty Images Danny Fujikawa und Kate Hudson im Oktober 2022

