Kate Hudsons Tochter Rani stiehlt Promis auf Event die Show

Bei einem glanzvollen Event in Hollywood zog nicht etwa Kate Hudson (45) die größte Aufmerksamkeit auf sich, sondern ihre bezaubernde Tochter Rani (6). Die Schauspielerin erschien mit ihrer sechsjährigen Tochter strahlend auf dem roten Teppich, wo die kleine Rani mit ihrem charmanten Auftreten sofort alle Blicke auf sich zog. Während Kate in einer eleganten Robe glänzte, beeindruckte die kleine Rani in einem süßen Kleid, das ihr einen Platz im Rampenlicht sicherte. Gemeinsam posierte das Mutter-Tochter-Duo für die Fotografen und eroberte die Herzen der Fans im Sturm.

Die 45-Jährige zeigte bei diesem Auftritt erneut, wie wichtig ihr die Familie ist. Die stolze Mutter war sichtlich begeistert von Ranis Unbefangenheit und wie selbstbewusst sich die Sechsjährige auf dem Event präsentierte. Neben Rani hat die Golden Globe-Gewinnerin auch noch zwei ältere Söhne aus früheren Beziehungen: Ryder und Bingham. Die kleine Rani ist das jüngste Kind und stammt aus Kates Beziehung mit Danny Fujikawa (38).

Die Bindung zwischen Kate und ihrer Tochter scheint von besonderer Stärke geprägt. Kate hat bereits in der Vergangenheit betont, dass sie großen Wert auf das familiäre Miteinander legt. In Interviews erklärte sie immer wieder, wie wichtig es ihr ist, trotz ihrer beruflichen Verpflichtungen für ihre Kinder da zu sein. "Rani ist wie mein größter Kritiker. Sie sieht sich alles an, was ich mache, und sie hat etwas dazu zu sagen", verriet Kate in einem Interview bei "Late Night" mit Seth Meyers (51).

Getty Images Mavis Staples mit Kate Hudson und deren Tochter Rani, März 2025

Getty Images Kate Hudson und Danny Fujikawa, Juli 2023

