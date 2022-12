Ein Jahr verlobt: Kate Hudsons Hochzeit noch nicht in Sicht

Danny Fujikawa (36) und Kate Hudson (43) haben offenbar keine Eile, zu heiraten! Der Musiker und die Schauspielerin sind bereits seit über sechs Jahren ein Paar. 2018 krönten sie ihr Liebesglück mit der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter. Im September des vergangenen Jahres hatte Danny sogar um Kates Hand angehalten und ihr die Frage aller Fragen gestellt. Sie sagte Ja – eine Hochzeit gab es bisher aber noch nicht. Die beiden haben noch nicht einmal mit der Planung angefangen!

In der Show "This Morning" gestand die 43-Jährige: "Es ist eine Weile her. Ich habe die Hochzeit noch nicht geplant." Sie sei sich aber auch noch gar nicht sicher, wie sie heiraten wolle und ob sie eine große Feier möchte. "Wir sind so glücklich. Das ist nicht das Erste, was ich brauche. [...] Ich habe Kinder mit drei verschiedenen Vätern. Eine Hochzeit ist nicht wirklich das goldene Ticket", betonte Kate. Dennoch versicherte sie, dass die Trauung definitiv noch stattfinden werde.

Für Kate wäre es Hochzeit Nummer zwei. Von 2000 bis 2007 war sie mit dem Musiker Chris Robinson verheiratet. 2011 hatte sie sich dann mit dem Muse-Frontmann Matt Bellamy verlobt, mit dem sie aber nie vor den Traualtar geschritten war. Die beiden trennten sich 2014.

Getty Images Kate Hudson im September 2021

Instagram / katehudson Ryder Robinson, Kate Hudson mit ihrem Sohn Bingham und ihrer Tochter Rani

Instagram / swimswammyslippyslappy Kate Hudson und Danny Fujikawa

