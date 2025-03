Will Kate Hudson ihren Verlobten etwa niemals heiraten?

Seit September 2021 ist Kate Hudson (45) mit ihrem Partner Danny Fujikawa (38) verlobt. Nach fast vier Jahren ist aber immer noch keine Hochzeit bei der Schauspielerin in Sicht – und das könnte wohl auch gerne noch so bleiben, wie sie nun gesteht. "Ich mag die Vorstellung, für immer verlobt zu sein", erklärte die "Bride Wars"-Darstellerin in der "Drew Barrymore Show". Sie fände eine Ehe besonders aus einem Grund schwierig: "Ich mag meine Freiheit."

Zudem verspüre Kate nicht eine überschwängliche Freude, wenn sie an das Thema Heirat und Ehe denke. Außerdem habe sie ein Paradebeispiel dafür, dass man keine Ehe braucht, um glücklich zu sein, in ihrer eigenen Familie. Ihre Mutter Goldie Hawn (79) ist seit 40 Jahren mit Kurt Russell (73) zusammen – geheiratet haben die beiden Schauspieler nie. "Sie haben nie einen Ehevertrag unterschrieben", erklärt Kate Moderatorin Drew Barrymore (50) weiter.

Kate war allerdings schon mal verheiratet. Von 2000 bis 2007 war der US-Musiker Chris Robinson ihr Ehemann. Die beiden bekamen zusammen Sohn Ryder Robinson (21). Nach der Scheidung kam Kate mit Matt Bellamy zusammen, mit dem sie von 2011 bis 2014 verlobt war. Seit 2016 ist Danny der Mann an ihrer Seite – ob sie ihn jedoch jemals heiraten wird, wird sich zeigen.

Getty Images Kate Hudson und Danny Fujikawa, Juli 2023

Getty Images Chris Robinson und Kate Hudson bei einer Filmpremiere 2005

