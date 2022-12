Papst Benedikt XVI. ist tot: Anhänger sind voller Trauer

Die Anhänger können es nicht glauben! In den vergangenen Minuten hat der Vatikan verkündet, dass der emeritierte Papst Benedikt XVI. (✝95). im Alter von 95 Jahren verstorben ist. Sein Gesundheitszustand hatte sich in den vergangenen Tagen aufgrund seines hohen Alters enorm verschlechtert. Die News-Seite des Vatikans teilte die traurigen Worte über die Verkündung des Ablebens von Papst Benedikt. Doch auch viele Anhänger der katholischen Kirche tragen ihre Trauer schon nach außen.

Am Samstagvormittag postete der Twitter-Account Vatican News die bedrückende Nachricht, dass Papst Benedikt um 9:34 Uhr verstorben sei. Die Kommentare der Anhänger können nur erahnen lassen, wie schwer das Leid in ihren Gemütern sein muss. "Lasse das ewige Licht auf ihn scheinen", lautete ein emotionaler Kommentar. Andere Stimmen aus der Gefolgschaft hießen: "Deine Lehre wird uns immer inspirieren und unterstützen. Deine Theologie macht dich immerwährend gegenwärtig", "Wir beten für ihn. Möge Gott seiner Seele gnädig sein" oder "Möge er in Frieden ruhen und in Herrlichkeit auferstehen!"

Zu den Plänen des Begräbnisses ist bis zu diesem Zeitpunkt noch nichts weiter bekannt. Es wurde lediglich angepriesen, dass die Einzelheiten der Zeremonie in den nächsten Stunden von dem Presseamt des Heiligen Stuhls verkündet werden.

Getty Images Joseph Ratzinger, emeritierter Papst

Getty Images Papst Benedikt XVI im September 2007

Getty Images Papst Benedikt XVI während eines Besuches in Köln, Deutschland

