Nach Krankheit: Ozzy Osbourne will wieder auf die Bühne

Ozzy Osbourne (74) will sich nicht unterkriegen lassen! Der Musiker kämpfte in der Vergangenheit mit gesundheitlichen Problemen. Paparazzi fotografierten den Sänger zuletzt beim Einkaufen in Los Angeles. Dabei hatte der 74-Jährige einen Gehstock dabei und wirkte gebrechlich. Doch dadurch will Ozzy sich nicht von seiner größten Leidenschaft abhalten lassen: Der Lead-Sänger von Black Sabbath will endlich wieder vor seinen Fans auf der Bühne stehen.

Der 74-Jährige sprach mit Yahoo Entertainment über seine anstehenden Tourdaten im Frühjahr 2023 und erklärte, dass er nicht vorhat, sich von seinen jüngsten gesundheitlichen Problemen aus dem Konzept bringen zu lassen. "Ich will einfach nur zurück auf die Bühne. Ich muss zurück auf diese Bühne. Es macht mich wahnsinnig, dass ich das nicht kann", sagte er dem Magazin. "Ich kann mich nicht entspannen. Ich muss immer etwas tun." Dem fügte Ozzy noch hinzu, dass er einfach nicht aufhören könne.

Der Musiker schwärmte förmlich von seinem Beruf. "Es gibt nichts Besseres als einen guten Gig, und es gibt nichts Schlechteres als einen schlechten Gig – weil ein schlechter Gig dich dazu bringt, einen guten Gig zu machen, besser als je zuvor! Ein großartiger Gig ist besser als jeder Sex oder jede Droge. Es gibt nichts, womit man es vergleichen könnte", erklärte Ozzy.

Getty Images Ozzy Osbourne, Musiker

Getty Images Ozzy Osbourne, August 2022

Getty Images Ozzy Osbourne, Musiker

