Nach Zoff um Samples: Ozzy Osbourne kritisiert Kanye erneut

Kanye West (46) machte in der Vergangenheit diverse Negativschlagzeilen: Des Öfteren äußerte er sich offen diskriminierend und antisemitisch. Dies ist auch der Grund, weshalb Ozzy Osbourne (75) ihm untersagte, einen Part seiner Black-Sabbath-Samples zu verwenden – den Skandalrapper interessierte das jedoch weniger und er umging das Verbot geschickt. Doch trotzdem bereut es Ozzy nicht, Kanye ordentlich Paroli geboten zu haben!

"Nun, niemand sonst würde es verdammt noch mal tun, oder?", äußert sich der britische Rockmusiker im Gespräch mit Rolling Stone. Ozzy macht erneut klar, was er von Kanye hält: "Es ist falsch, wenn man nichts über ihn sagt. Ich möchte nicht, dass meine Arbeit, in welcher Form auch immer, mit so etwas in Verbindung gebracht wird." Laut dem "Crazy Train"-Interpret gebe es schon genug Ärger auf der Welt und Kanyes Aussagen seien einfach unnötig: "Es ist einfach falsch."

Ozzys Ehefrau Sharon (71) steht bei dem Streit ganz klar auf der Seite ihres Liebsten und schimpfte kürzlich in einem TMZ-Interview heftig über den Ex von Kim Kardashian (43). "Der Motherf***er ist ein Schwein", lautete ihr hartes Urteil. Sharon zufolge repräsentiere Kanye Hass und sei ein "respektloser Antisemit."

Ozzy Osbourne, Musiker

Kanye West, Rapper

Sharon und Ozzy Osbourne in Beverly Hills, 2015

