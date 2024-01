Harte Aussage: Ozzy Osbourne liebt Sharon manchmal nicht

Er redet Klartext! Ozzy Osbourne (75) und Sharon Osbourne (71) sind seit mehr als 41 Jahren verheiratet und gehen zusammen durch dick und dünn. Doch ihre Ehe war nicht immer einfach: Vor rund acht Jahren hatte der Musiker eine Affäre mit der Friseurin Michelle Pugh gehabt. Daraufhin trennten sie sich für einige Zeit, fanden jedoch wieder zueinander. Nun gibt Ozzy einen tieferen Einblick in seine Ehe mit Sharon!

In dem Podcast "The Osbournes" spricht der Ex Black-Sabbath-Frontmann über die Gefühle, die er seiner Liebsten gegenüber hegt. Dabei machte er auch klar, dass nach so vielen gemeinsamen Jahren nicht alles immer nur positiv ist: "Sharon ist wie meine Seelenverwandte. Manchmal liebe ich sie, manchmal liebe ich sie nicht, manchmal bin ich wütend auf sie, manchmal bin ich verrückt nach ihr, manchmal bin ich sehr eifersüchtig auf sie, manchmal möchte ich sie verdammt nochmal umbringen." Dennoch könne und wolle der Rocker ohne sie nicht leben.

Im vergangenen September plauderte Sharon ihr Liebesgeheimnis für ihre langjährige Ehe mit Ozzy aus. Im Interview mit E! News erklärte die Moderatorin, dass sie und ihr Mann "aus demselben Holz geschnitzt" seien: "Wir sind beide komische Kauze. Ich wirke vielleicht ganz normal, aber normal ist ein Wort, das ich nicht oft benutze. Wir waren zwei wilde junge Leute, die sich gefunden haben."

Getty Images Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne im Februar 2015

Getty Images Sharon und Ozzy Osbourne im Jahr 2015

Getty Images Sharon Osbourne, TV-Persönlichkeit

