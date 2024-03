Ozzy Osbourne vermisste Sharon während Showteilnahme sehr!

Sharon Osbourne (71) nahm an der diesjährigen Celebrity Big Brother-Staffel teil. Nach fünf Tagen verließ die Moderatorin schließlich den Container – sehr zur Erleichterung ihres Mannes Ozzy Osbourne (75), denn dieser vermisste seine Liebste sehr. Die Sehnsucht nach seiner Frau war so groß, dass der Musiker Sharon täglich einen kleinen Tagebucheintrag schrieb, wie ihre gemeinsame Tochter Kelly Osbourne (39) jetzt verrät. "Er hat ihr jeden Tag ein kleines Protokoll geschrieben und es ihr am Ende des Tages geschickt, jeden einzelnen Tag", schildert die 39-Jährige nach Sharons Auszug auf Instagram.

Dass Sharon nur wenige Tage im Container der britischen Version von Promi Big Brother verweilen wird, war bereits zu Beginn klar. "Sie hatte von Anfang an klargemacht, dass sie nur für kurze Zeit in der Show bleiben wird", erklärte eine Quelle aus Produktionskreisen gegenüber Mirror. Für die 71-Jährige stehe ihre Familie und vor allem ihr kranker Ehemann an erster Stelle. Und auch für Ozzy war die kurze Trennung von Sharon eine Herausforderung, weshalb er umgehend nach ihrem Exit mit ihr telefonieren wollte. "Oh mein Gott, das erste, was mein Vater zu mir sagte, war: 'Gib das Telefon deiner Mutter. Gib ihr ihr Telefon zurück''", verrät Kelly außerdem auf der Social-Media-Plattform.

Während ihrer Zeit bei "Celebrity Big Brother" sorgte Sharon auch für die ein oder andere Schlagzeile. So schoss die TV-Bekanntheit unter anderem gegen Herzogin Meghan (42) und ihren Ehemann Prinz Harry (39) und deutete an, dass die Beliebtheit des Ehepaares allmählich "schwindet". "Ich glaube, jeder hat genug von ihrem Gejammer", behauptete Sharon.

Getty Images Sharon und Ozzy Osbourne im Jahr 2015

Getty Images Sharon Osbourne, TV-Persönlichkeit

