Sharon Osbourne ist wegen Ozzy nur kurz bei "Big Brother"

Sharon Osbourne (71) wird nach wenigen Tagen wieder aus dem Celebrity Big Brother-Container ausziehen. Das liegt aber nicht an ihrem Promistatus, sondern am Gesundheitszustand ihres Mannes Ozzy Osbourne (75). Das erzählte sie ihren Mitbewohnern selbst. "Ich möchte nicht zu lange von Ozzy getrennt sein. Wir sind uns als Familie so nah. Ich glaube nicht, dass ich jemals eine Woche lang mit keinem von ihnen gesprochen habe, niemals", offenbart die Moderatorin. Trotz aller Schwierigkeiten rede die Familie Osbourne regelmäßig miteinander und ihr "Big Brother"-Aufenthalt sei jetzt die längste Trennung, die es bisher gab.

Altrocker Ozzy kämpft bereits seit einigen Monaten mit seiner Gesundheit. Vor allem die Krankheit Parkinson soll dem Musiker zu schaffen machen – eine große Show auf der Bühne mit seiner Band Black Sabbath ist nicht mehr möglich. Außerdem wurde er zuletzt auch am Rücken operiert, nachdem dort ein Tumor entdeckt worden war. Dennoch soll Ozzy nicht aufgegeben haben, verriet seine Frau bei "Celebrity Big Brother". "Es ist schwer für ihn, aber es geht ihm gut", erklärte Sharon. Es falle dem 75-Jährigen manchmal schwer, seinen Zustand zu akzeptieren.

Zuletzt wurde Ozzy in der Öffentlichkeit auch immer wieder am Stock laufend oder auf eine Begleitung gestützt gesehen. Dennoch hört er nicht auf, sich fit zu halten, wie er im Podcast "The Osbournes" selbst erzählte. "Ich trainiere jeden Tag. Ich versuche, wieder auf die Beine zu kommen", betonte er. Tochter Kelly (39) konnte das so unterschreiben: "Dad trainiert wirklich im Fitnessstudio."

Getty Images Ozzy Osbourne, Musiker

Getty Images Kelly, Ozzy, Sharon und Jack Osbourne 2015 auf dem Red Carpet

