Neue Fotos: Kranker Ozzy Osbourne muss gestützt werden!

Wie schlecht geht es ihm wirklich? Schon seit einigen Monaten hat Ozzy Osbourne (75) mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Unter anderem musste der "See You on the Other Side"-Interpret mehrere Operationen am Rücken über sich ergehen lassen. Seitdem hat sich der Black-Sabbath-Frontmann größtenteils aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun zeigt Ozzy sich nach einiger Zeit wieder und wirkt dabei äußerst gebrechlich.

Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist der Sänger mit ein paar Freunden in Los Angeles unterwegs. Der 75-Jährige wirkt sehr gebrechlich, während er sich auf seinen Gehstock stützt. Zusätzlich greift ihm seine Assistentin unter die Arme. Trotz seiner eingeschränkten Mobilität schien Ozzy während des Ausflugs gut gelaunt zu sein. Auf den Aufnahmen läuft er lachend an den wartenden Paparazzi vorbei.

Dass Ozzy beim Laufen Hilfe braucht, soll jedoch kein Dauerzustand sein. In seinem Podcast "The Osbournes" erklärte der Rocker, dass er aktuell viel trainiere, um wieder fit zu werden. "Ich trainiere jeden Tag. Ich versuche, wieder auf die Beine zu kommen", plauderte er aus.

Getty Images Ozzy Osbourne, Sänger

Getty Images Ozzy Osbourne, Musiker

Getty Images Ozzy Osbourne im Juli 2022

