Mit Gehhilfe unterwegs: Ozzy Osbourne kaum wiederzuerkennen

Ozzy Osbourne (74) hat sich optisch verändert. In der Vergangenheit kämpfte der Black-Sabbath-Star immer wieder mit gesundheitlichen Problemen. 2019 wurde bei dem Rockmusiker Parkinson diagnostiziert, außerdem plagten ihn auch immer wieder Rücken- und Nackenschmerzen. Trotz seiner gesundheitlichen Verfassung stand der gebürtige Brite kürzlich erneut auf der Bühne. Jetzt wurde Ozzy wieder in der Öffentlichkeit gesichtet – und war kaum wiederzuerkennen.

Paparazzi fotografierten Ozzy Anfang der Woche in Los Angeles in der Nähe seines Hauses beim Einkaufen. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, dass der 74-Jährige einen Gehstock dabei hat. Auf den Bildern trägt der Musiker einen langen grauen Mantel und einen schwarzen Trainingsanzug. Auf einer Aufnahme klammert sich Ozzy sogar an seine Gehhilfe und wirkt etwas gebrechlich.

Ozzy erledigte offenbar Einkäufe für sich und seine Frau Sharon (70), die auch kürzlich im Krankenhaus behandelt werden musste. Während der Dreharbeiten zu einer Serie gab es "einen medizinischen Notfall", wie TMZ berichtete. Inzwischen ist Sharon wieder zu Hause, was genau passiert ist, ist jedoch unklar.

Getty Images Ozzy Osbourne in Los Angeles

Getty Images Ozzy Osbourne, Sänger

Getty Images Sharon und Ozzy Osbourne

