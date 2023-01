Als Hure bezeichnet? Zoff bei Melody Haase und Jona Steinig

Zwischen Melody Haase (28) und Jonathan Steinig (27) herrscht dicke Luft! Die beiden Influencer waren im vergangenen Jahr Teil des Formates "Swipe, Match, Love? – Realitystars im Datingfieber", in welchem fünf Teams quer durch Europa reisten – und versuchten mithilfe verschiedener Dating-Apps die meisten Verabredungen zu ergattern. Jedoch sollen die Dreharbeiten alles andere als rosig verlaufen sein, wie Melody nun ausplauderte. Jetzt meldete sich der Ex-Bachelorette-Kandidat zu Wort!

Auf TikTok verriet Melody, dass sie während der Dreharbeiten in Barcelona von Jonathan beschimpft wurde. "Er hat gesagt, dass wir Huren sind", sagte die einstige DSDS-Teilnehmerin. "Er hat versucht Sachen zu finden, mit denen er mich verletzten kann", ergänzte Melody. Doch der 27-Jährige schlug auf Snapchat zurück. "Ich habe aus Spaß gesagt, dass wir nicht alles nehmen, was bei drei auf den Bäumen ist. Das hat sie so getriggert, dass sie mir vorwarf, ich hätte sie Hure genannt", schrieb er. Jonathan betonte, dass er die Beschimpfung niemals ohne Grund sagen würde.

Auch Walentina Doronina (22) scheint ein Wörtchen mitreden zu wollen. In ihrer Instagram-Story nahm die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin ihren langjährigen Freund in Schutz. "Wer hat dir in Kopf geschissen, dass du irgendwelche Lügen erfindest?", wetterte sie gegen Melody. Die Reality Shore-Bekanntheit betonte auch, dass sie Jonas Witzeleien verstehe. "Wenn man nicht alles datet wie du, zeigt es halt Klasse – die du nicht hast", schimpfte sie.

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, DSDS-Bekanntheit

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Influencer

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Bekanntheit

