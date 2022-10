Mit Melody Haase: Datingshow "Swipe, Match, Love?" kommt!

Die Promis gehen mal wieder auf die Suche nach der großen Liebe! Inzwischen hat Deutschland zahlreiche Datingformate zu bieten, es reicht von Der Bachelor über Love Island bis hin zu Ex on the Beach. Doch es gibt scheinbar auch ein paar unvermittelbare Kandidaten, die ihr Glück immer wieder versuchen und doch ohne Partner dastehen. Für sie alle gibt es jetzt noch ein neues Format: Bei "Swipe, Match, Love? – Realitystars im Datingfieber" geht es darum, sich die meisten Dates zu schnappen!

Laut einer Pressemitteilung von RTL reisen dafür fünf Teams mit jemals zwei Kandidaten einmal quer durch Europa, um mithilfe sechs bekannter Dating-Apps die meisten Verabredungen zu ergattern – und am Ende Date-Champion zu werden! Bis jetzt wurde eines der Paare bekannt gegeben, das sich ins Datingleben schmeißen wird: Melody Haase (28) und Xenia Prinzessin von Sachsen (36)! Die beiden sind bereits seit sieben Jahren die besten Freundinnen und gewannen auch schon gemeinsam bei #CoupleChallenge.

Aber auf was hoffen die beiden Frauen denn bei ihren potenziellen Partnern? Melody wünscht sich auf jeden Fall einen Mann, der ihr etwas bieten kann – die Ex-DSDS-Kandidatin steht sehr auf Luxus. Xenia ist da etwas anspruchsloser: Die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin will einfach nur einen Mann, der sie so akzeptiert, wie sie ist. Ab Donnerstag, dem 24.11.2022, kann man die beiden und ihre Konkurrenten wöchentlich auf RTL+ bei ihrer Reise begleiten.

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, DSDS-Bekanntheit

Splash News ; ActionPress Xenia Prinzessin von Sachsen auf dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Melody Haase und Xenia Prinzessin von Sachsen bei "#CoupleChallenge" 2020

