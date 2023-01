Beef mit Melody Haase: Jonathan Steinig plant eine Anzeige

Jonathan Steinig (27) will sich das Verhalten von Melody Haase (28) nicht länger gefallen lassen! Die Reality-TV-Stars hatten im vergangenen Jahr bei dem Format Swipe, Match, Love? mitgewirkt. Im Anschluss an die Teilnahme kam es zu einem heftigen Streit der beiden im Netz. Angeblich soll Jonathan Melody als Hure beschimpft haben. Nach den Anschuldigungen Melodys setzt sich Jonathan nun zur Wehr: Er will sie anzeigen!

Auf Snapchat gab der ehemalige Bachelorette-Kandidat nun ein Statement ab. Er erklärte: "Melody bekommt ne Anzeige wegen übler Nachrede und Körperverletzung!" Die Brünette habe ihn angeblich am Kragen gepackt und ihn "wie eine Irre rumgeschlagen". "Und das nur wegen eines harmlosen Satzes, den ich aus Spaß als Verteidigung gegen ihre Sticheleien gesagt habe", zeigte er sich schockiert über ihr Verhalten.

Der Influencer sei sich sicher, den wahren Grund für die Bösartigkeit der Ex-DSDS-Teilnehmerin ihm gegenüber zu kennen. Auf Snapchat plauderte er gegenüber seinen Followern aus: "Nur, weil ich sie damals gekorbt habe. Unglaublich". Der gebürtige Flensburger ließ seine Fans wissen, dass er sich nun nicht mehr zu dem Streit äußern werde.

Instagram / melodyraabbit Sängerin Melody Haase

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2021

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Influencer

