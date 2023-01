Mit 67: Earth, Wind & Fire-Schlagzeuger Fred White ist tot

Ein großer Verlust für die Rock n' Roll-Szene. Fred White bildete mit seinem Halbbruder Maurice White, seinem Bruder Verdine White und weiteren Mitgliedern die Band Earth, Wind & Fire. Diese wurde 2000 sogar in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen worden. Der ältere Bruder Maurice hatte war bereits vor sechs Jahren verstorben. Nun verkündete Verdine den Tod seines Bruders Fred.

Auf Instagram schreibt der Bassist: "Unsere Familie ist heute sehr traurig über den Verlust eines erstaunlichen und talentierten Familienmitglieds – unseres geliebten Bruders Frederick Eugene 'Freddie' White. Er spielt nun mit den Engeln Schlagzeug." Das trauernde Familienmitglied fügte hinzu: "Er wird für immer in unseren Herzen leben, Ruhe in Frieden geliebter Freddie!"

Auch berühmte Kollegen drücken ihre Trauer unter dem Post aus. Musiker Lenny Kravitz (58) kommentiert: "Ich sende meine Liebe und mein tiefes Beileid an dich und deine Familie. Ich war gesegnet, in seiner Gegenwart gewesen zu sein und gesegnet von ihm beeinflusst worden zu sein. Ein wahrer König. Ruhe in Frieden."

