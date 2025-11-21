Julian Nagelsmann und seine Lena punkten bei Spendenmarathon

Julian Nagelsmann (38) und seine Partnerin Lena Wurzenberger sorgten beim diesjährigen RTL-Spendenmarathon für einen glänzenden Auftritt. Am Donnerstagabend tauschte der Fußball-Bundestrainer sein gewohntes Traineroutfit gegen einen schicken Zweireiher, während die Journalistin Lena in einem eleganten schwarzen Kleid strahlte. Gemeinsam saßen sie neben Moderator Wolfram Kons (61) auf der Couch und brachten Glamour in die Charity-Veranstaltung, die das dreißigjährige Jubiläum von "RTL – Wir helfen Kindern" feierte. Das Paar engagierte sich an diesem Abend tatkräftig für das Projekt "Gemeinsam stark", das von ihrer Agentur Sports360 initiiert wurde und Familien mit behinderten Kindern unterstützt.

Als Projektpaten hatten Julian und Lena bereits vorab intensive Begegnungen mit betroffenen Familien, darunter der Besuch eines Kletterparks mit den Geschwistern Oskar und Norah. "Wir führen ein gutes Leben und haben uns dazu entschieden, auch für andere Menschen Gutes zu tun", erklärte Julian im Gespräch mit RTL. Lena ergänzte, wie wichtig es ihnen sei, nicht nur den Kindern mit Behinderung, sondern auch ihren Geschwistern und Eltern unvergessliche Erlebnisse zu ermöglichen. Die beiden waren sichtlich bewegt von ihren Erfahrungen und setzten am Abend des Marathons ein weiteres Zeichen ihres Engagements, indem sie sich auch ans Spendentelefon setzten und fleißig Unterstützer mobilisierten.

Die Beziehung von Julian und Lena wurde 2022 öffentlich und das Paar scheint seither gemeinsame Werte im sozialen Engagement gefunden zu haben. Während Julian mit vollem Einsatz seine Rolle als Bundestrainer ausfüllt und auch in der Heimat Gutes bewirken möchte, steuert Lena mit journalistischem Hintergrund und emotionalem Feingefühl ihren Teil bei. Ihr Auftritt beim Spendenmarathon betonte nicht nur ihre Verbundenheit als Paar, sondern auch ihre Bereitschaft, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Mit ihrem Lächeln und ihrer sympathischen Art brachten sie den Zuschauern die Anliegen der Stiftung näher und sammelten so fleißig Spenden.

Imago Beim RTL-Spendenmarathon 2025: Julian Nagelsmann mit Freundin Lena Wurzenberger in den EMG Studios, Hürth

Getty Images Julian Nagelsmann und Lena Wurzenberger im September 2022

Getty Images Lena Wurzenberger und Julian Nagelsmann bei der Heim-EM 2024