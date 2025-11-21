Nach Babypause: Das passiert bei GZSZ mit Chryssanthi Kavazi

Chryssanthi Kavazi (36) ist zurück bei GZSZ und damit auch ihre Serienfigur Laura Bachmann. Nach ihrer Babypause kehrt die Schauspielerin in die beliebte Soap zurück und bringt gleich jede Menge frischen Wind nach Berlin. In ihrer Rolle muss Laura jedoch einiges verkraften: Ihr Liebesleben hat sich drastisch verändert, insbesondere nachdem sie erfahren hat, dass John sie mit Zoe betrogen hat und aus dieser Affäre die kleine Clara entstanden ist. "Ich kenne jetzt die Geschichten für die nächsten Monate und da musste ich mehrmals durchatmen, um das zu verkraften", sagte sie RTL.

Am Set scheint sich die Rückkehr von Chryssanthi bereits bemerkbar zu machen. Ihr Comeback sorgt nicht nur hinter der Kamera für gute Laune, sondern verspricht auch spannende Handlungsstränge. Laura besucht überraschend ihre Mutter Yvonne in Berlin – ein Wiedersehen, das sichtlich emotional ausfällt. Gleichzeitig versucht Laura, einer direkten Begegnung mit John aus dem Weg zu gehen. Ob ihr das gelingt, bleibt abzuwarten, doch eines ist sicher: Die Fans können sich auf eine mitreißende Entwicklung um ihre Figur freuen, die in den kommenden Wochen im Mittelpunkt spannender Geschichten stehen wird.

Hinter den Kulissen bringt Chryssanthi frischen Elan mit. Nach der Babypause ist die Schauspielerin zurück im GZSZ-Alltag – und rechnet mit turbulenten Monaten für ihre Rolle. Privat hat sie jedoch einen Ruheanker gefunden: "Durch das zweite Kind bin ich irgendwie entspannter geworden. Wenn mal irgendwas nicht funktioniert am Set, weil das Licht irgendwie nicht steht, Texte noch mal irgendwie verbessert werden müssen oder, oder, oder. Da bin ich dann immer so: Ist cool, alles entspannt. Ich bin nicht so leicht aus der Ruhe zu bekommen."

RTL / Anna Riedel Chryssanthi Kavazi, GZSZ-Darstellerin

RTL / Anna Riedel Chryssanthi Kavazi und Gisa Zach

Instagram / tombeckphotos Chryssanthi Kavazi und Tom Beck mit ihrem Nachwuchs