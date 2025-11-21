Leiche in Sänger D4vds Tesla: Das ist bislang dazu bekannt

Sänger D4vd (20) wird von den Ermittlungsbehörden als Verdächtiger im Mordfall Celeste Rivas geführt. Die 15-Jährige wurde im September tot in einem Tesla gefunden, der auf den Musiker registriert ist. Wie ABC News berichtete, dauern die Ermittlungen an, es gab bisher jedoch keine Festnahmen. Die genauen Umstände von Celestes Tod sind weiter unklar, da laut TMZ die Toxikologieergebnisse noch ausstehen. Behörden bestätigten, dass die Ermittlungen darauf hinweisen, dass es sich bei dem Fall um ein Tötungsdelikt handelt.

Erst letzte Woche kamen Details ans Licht, dass der Tod des Teenagers bereits im Frühjahr eingetreten ist. Damals blieb D4vd Berichten zufolge mehrere Stunden in einer abgelegenen Gegend von Santa Barbara County. Zudem war er im fraglichen Zeitraum wenig kooperativ mit den Ermittlungen. Im September hatte die Polizei bereits ein Haus in den Hollywood Hills durchsucht, in dem sich der Musiker aufhielt, und dabei diverse Beweismaterialien sichergestellt. Die Familie von Celeste setzte eine GoFundMe-Kampagne ein, um Unterstützung für die Beerdigung der Jugendlichen zu sammeln.

Der Fall überschattet das öffentliche und berufliche Leben des jungen Musikers schwer. Bereits im September hat D4vds Team sämtliche verbleibenden Tour-Termine abgesagt und die Veröffentlichung der Deluxe-Version seines Albums "Withered" verschoben. Zuvor hatten Beamte Zugang zu Überwachungsvideos gefordert, die vor seinem damaligen Wohnsitz in Hollywood gefilmt wurden. Die Ermittler erhoffen sich durch das Bildmaterial Hinweise darauf, ob Celeste sich dort vor ihrem Tod aufhielt und wie lange. D4vd hat sich bislang weder öffentlich noch durch seine Anwälte zu den Entwicklungen geäußert.

IMAGO / Starface D4vd, Sänger

