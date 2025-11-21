Jessie J erobert den roten Teppich im gewagten Mesh-Look

Ein wahrer Hingucker auf dem roten Teppich! Jessie J (37) zog bei den Rolling Stone Awards in London am Donnerstagabend alle Blicke auf sich. Die Sängerin erschien im Roundhouse in einem atemberaubenden Mesh-Kleid mit Korsett, das ihre weibliche Silhouette betonte, und kombinierte es mit Stilettos sowie einer glitzernden Herz-Clutch. Dieses glamouröse Outfit strahlte Selbstbewusstsein aus – kaum zu glauben, dass Jessie J Anfang des Jahres eine Mastektomie aufgrund ihrer Brustkrebsdiagnose durchführen lassen musste. Neben ihr glänzten auch Stars wie Louise Redknapp, die in einem aufsehenerregenden Spitzenkleid über den Teppich schritt, und Ashley Roberts (44), die ihren durchtrainierten Bauch in einer fließenden Robe präsentierte.

Für Jessie J war es der zweite große Auftritt in Folge: Erst am Tag zuvor stand sie beim Royal Variety Performance auf der Bühne, umarmte die Prinzessin von Wales und sprach offen über ihren Kampf gegen Krebs. Nach ihrer Brustkrebsdiagnose musste sie sich in diesem Jahr einer Mastektomie unterziehen, auf dem Teppich zeigte die Musikerin nun strahlendes Selbstvertrauen. Die glamouröse Preisverleihung wurde vom Schauspieler Danny Dyer (48) moderiert und ehrte zahlreiche Künstler. Ein Highlight des Abends war die Auszeichnung von Sir Bob Geldof (74), der den prestigeträchtigen "Lifetime Achievement Award" entgegennahm, wie Daily Mail berichtet.

Jessie J scheint nach einem turbulenten Jahr voller Herausforderungen wieder Zuversicht auszustrahlen. In der Vergangenheit sprach sie offen über die tiefgreifenden Veränderungen in ihrem Leben, die durch ihre Krebserkrankung hervorgerufen wurden. Trotz der Rückschläge zeigte sie sich in letzter Zeit immer häufiger auf öffentlichen Bühnen und Veranstaltungen, was auf eine neue Lebensfreude schließen lässt. Jessie, die durch Hits wie "Price Tag" berühmt wurde, begeistert ihre Fans nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit ihrer Stärke und ihrem Mut. In Momenten wie diesen zeigt sie, dass sie eine wahre Kämpferin ist.

Getty Images Jessie J bei den Rolling Stone UK Awards 2025

Getty Images Jessie J, Sängerin

Getty Images Jessie J im Mai 2025