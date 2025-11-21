Doch kein Comeback? Chase Stokes wurde von Kelsea blockiert

Chase Stokes (33) hat mit einigen kryptischen Instagram-Storys für erneute Schlagzeilen gesorgt. Der Schauspieler deutete an, von seiner Ex-Partnerin Kelsea Ballerini (32) blockiert worden zu sein. "Glaubt nicht den Medien", schrieb der "Outer Banks"-Star, gefolgt von: "Ich bin geblockt, habe nichts falsch gemacht. Tut mir leid. Ich habe es versucht." In einem weiteren Post wandte er sich an die Fans und fügte hinzu: "Es ist, wie es ist. Es geht aufwärts." Beide Beiträge löschte Chase zwar schnell wieder, doch der Inhalt sorgte trotzdem für viele Spekulationen.

Die beiden hatten sich erst im September nach fast drei Jahren Beziehung getrennt. Gerüchte um eine mögliche Versöhnung kursierten allerdings, nachdem sie kürzlich gemeinsam in Kroatien gesehen wurden, so Page Six. Händchen haltend wurden Chase und Kelsea in Dubrovnik entdeckt, was viele Fans auf ein Liebescomeback hoffen ließ. Doch die aktuellen Aussagen des Schauspielers scheinen diese Hoffnungen nun zunichtezumachen. Es scheint jedenfalls, dass das Kapitel für ihn abgeschlossen ist. Bisher haben sich weder Kelsea noch ihre Vertreter zu den Ereignissen geäußert.

Die Liebesgeschichte von Chase und der Countrysängerin begann einst vielversprechend. Während ihrer Beziehung teilten die beiden regelmäßig intime Einblicke in ihr gemeinsames Glück über Social-Media-Plattformen. Kelsea widmete Chase sogar zu besonderen Anlässen rührende Worte und beschrieb ihn als jemanden, der sie besser verstehe als jeder andere zuvor. Wie bei vielen Promi-Beziehungen zieht eine Trennung in der Öffentlichkeit allerdings zusätzliche Herausforderungen nach sich, was wohl auch in ihrem Fall der Fall war. Fans der beiden fragen sich nun, ob dies wirklich das endgültige Ende ist.

Getty Images Chase Stokes beim Film Festival in Venedig, 2021

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini, April 2024

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini bei den ACM Awards 2025