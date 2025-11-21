Tödlichste Spiele: Neuer "Tribute von Panem"-Trailer ist da

Am Donnerstag veröffentlichte Lionsgate einen überraschenden Teaser-Trailer zum kommenden Film "Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping" auf YouTube. Das Prequel beleuchtet die düsteren Geschehnisse der 50. Hungerspiele und wird am 19. November 2026 in deutschen Kinos anlaufen. Im Fokus steht dieses Mal der junge Haymitch Abernathy (Joseph Zada), der sich in der tödlichsten Arena, die Panem je erlebt hat, behaupten muss. Doppelt so viele Tribute wie üblich kämpfen hier ums Überleben, was das blutige Jubiläumsspiel zu einem grausamen Spektakel macht.

Der Trailer lässt einen ersten Blick auf den beeindruckenden Cast zu: Ralph Fiennes (62) übernimmt die Rolle des Präsidenten Snow, während Jesse Plemons (37) als Plutarch Heavensbee und Elle Fanning (27) als Effie Trinket zu sehen sein werden. Weitere bekannte Figuren mit neuen Gesichtern sind Kieran Culkin (43) als Caesar Flickerman und Maya Hawke (27) als jüngere Wiress. Das Projekt wird von Francis Lawrence (55) inszeniert, der bereits mehrere Filme der Erfolgsreihe auf die Leinwände brachte. Auch auf literarischer Ebene erweist sich der Stoff als Publikumsmagnet: Das zugrunde liegende Buch avancierte mit über 1,5 Millionen global verkauften Exemplaren in der ersten Veröffentlichungswoche zum Bestseller.

Schon vor sieben Monaten war die Begeisterung um die Verkündung der Hauptdarsteller riesig. Damals stand fest: An der Seite von Joseph Zada würden Mckenna Grace (19) als Maysilee Donner und Whitney Peak (22) als Haymitchs Freundin Lenore Dove Baird agieren. Besonders die Verpflichtung der jungen Schauspielerin begeisterte viele Fans – Rachel Zegler (24) postete voller Vorfreude auf Instagram: "Ich weiß, sie wird dem Baird-Namen alle Ehre erweisen." Bereits zu diesem Zeitpunkt galten alle drei als große Hoffnungsträger der Branche. Mckenna hat sich mit Rollen wie der jungen Tonya Harding oder als kleine Carol Danvers einen Namen gemacht.

