Hailey Bieber zeigt sexy Bikini-Body vor 29. Geburtstag

Hailey Bieber (28) sorgt mit neuen Strandfotos für Aufsehen, die sie kurz vor ihrem 29. Geburtstag auf Instagram teilte. Auf den Bildern zeigt sich das Model in einem schwarzen Tanga-Bikini, wie sie in lässiger Pose am Wasser liegt und den warmen Sonnenschein genießt. Die Aufnahmen entstanden offenbar während der tropischen Feierlichkeiten zu Kendall Jenners (30) 30. Geburtstag. "Die Art, wie du mich ansiehst", kommentierte ihre Freundin Kendall einen der Schnappschüsse. Ein weiteres Detail des Fotos schaffte es ebenfalls ins Rampenlicht: Neben Hailey ist eine Flasche Carib-Bier zu sehen, während ihr welliges Haar locker über die Schultern fällt.

Nach der Geburt ihres Sohnes Jack Blues im vergangenen August sprach Hailey offen über die Veränderungen, die ihr Körper durchlief. In einem Interview mit der Vogue erzählte sie von ihrer neuen Selbstwahrnehmung und den Herausforderungen, die das Muttersein mit sich bringt. Besonders die Akzeptanz ihres veränderten Körpers sei ein Thema gewesen, sagte die Unternehmerin, die sich heute stärker darauf konzentriert, fit und aktiv zu bleiben. Sie setzt auf Krafttraining, Pilates und Saunagänge, um ihren Alltag als Model, Mutter und Geschäftsfrau zu meistern. Zudem deutete Hailey an, dass das Thema weiterer Nachwuchs für sie und Justin Bieber (31) in der Zukunft durchaus eine Rolle spielen könnte.

Die Ehe mit Justin Bieber scheint für Hailey ein beständiger Anker zu sein, auch wenn die Beziehung oft im Rampenlicht steht. Sie betonte in der Vergangenheit, dass die beiden sich in ihrer Rolle als Eltern und Partner gut ergänzen. Hailey, die bisher für ihre private und stilvolle Art bekannt ist, bewahrt sich dabei stets eine offene und reflektierte Haltung. Ihre enge Bindung zu Familie und Freunden wie Kendall gehört ebenfalls zu ihrem Markenzeichen. Auf ihrer nun bevorstehenden Geburtstagsfeier wird sie sicherlich wieder von ihren Liebsten umgeben sein, wie schon im vergangenen Jahr, als sie ihren Ehrentag mit einer glamourösen Party zelebrierte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hailey Bieber, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber am Strand

Anzeige Anzeige

Getty Images Hailey Bieber bei den GQ Men of the Year 2025 in Los Angeles