Dolly Parton sagt Ehrung aus gesundheitlichen Gründen ab

Dolly Parton (79) konnte kürzlich an einer besonderen Ehrung für ihren Freizeitpark Dollywood nicht teilnehmen. Die Country-Legende sollte bei einer Zeremonie, bei der Dollywood in die Hall of Fame der International Association of Amusement Parks and Attractions aufgenommen wurde, anwesend sein, war jedoch gezwungen, abzusagen. Der Event fand am Montag statt, und Dolly entschuldigte sich wenige Tage später in einem Instagram-Video auf dem offiziellen Dollywood-Kanal. Sie erklärte, dass sie aufgrund einiger gesundheitlicher Herausforderungen auf Anraten ihrer Ärzte eine Auszeit nehmen müsse: "(...) meine Ärzte haben mir geraten, es eine Weile etwas ruhiger angehen zu lassen."

Die Sängerin betonte in ihrer Nachricht, wie stolz sie auf die Aufnahme von Dollywood in die Hall of Fame sei, und sprach ihren Partnern Jack und Peter Herschend ihren tiefen Dank aus. "Ich vertraue ihnen und sie vertrauen mir. Und sie hören mir immer zu, wenn ich mit einer meiner großen Ideen und Träume komme", sagte sie über ihre langjährigen Geschäftspartner, die gemeinsam mit ihr das Konzept des Parks realisiert haben. Zudem bedankte sich die Musikerin bei dem gesamten Dollywood-Team dafür, ihre Visionen wahr werden zu lassen. Bereits im Oktober hatte Dolly Gerüchte über ihren Gesundheitszustand entkräftet und erklärt, dass ihre Behandlungen in der Nähe von Vanderbilt stattfinden, jedoch nichts Ernstes seien.

Dolly, die neben ihrer Musikkarriere seit Jahrzehnten auch als Geschäftsfrau erfolgreich ist, hat eine besondere Beziehung zu ihren Fans. In der Vergangenheit betonte sie immer wieder, wie sehr ihr die Unterstützung ihres Publikums am Herzen liegt. "Ich bin noch lange nicht fertig!", hatte sie in einem humorvollen Post geschrieben, um Gerüchte über ihren Gesundheitszustand zu zerstreuen. Sie zeigte sich dankbar für die Gebete ihrer Anhänger und bleibt trotz gesundheitlicher Herausforderungen optimistisch und aktiv. Dollywood, ein Herzensprojekt der Künstlerin, bleibt für sie ein Symbol ihrer Kreativität und ihres Engagements.

Getty Images Dolly Parton, Sängerin

Getty Images Dolly Parton beim Spiel der Dallas Cowboys gegen die Washington Commanders, November 2023

Getty Images Dolly Parton, Musikerin