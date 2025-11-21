Covid-positiv: Ariana Grande muss "Wicked"-Tour pausieren

Ariana Grande hat sich mit Covid-19 infiziert und muss ihre Promotionsarbeit für den Film Wicked: For Good vorerst pausieren. Die Sängerin und Schauspielerin teilte die Nachricht ihren Fans über Instagram mit, indem sie ein Foto mit dem Kommentar "Momente vor Covid" veröffentlichte. Laut Entertainment Weekly standen eigentlich weitere Interviews und eine Teilnahme an der Talkshow von Kelly Clarkson (43) auf dem Programm, doch diese Termine hat Ariana nun abgesagt, um sich zu Hause zu erholen.

Die Diagnose kam wenige Tage nach der Premiere des Films in New York, bei der Ariana auf Interviews verzichtet hatte, um ihre Co-Darstellerin Cynthia Erivo (38) zu unterstützen, die sich ebenfalls unwohl fühlte. Beide Hauptdarstellerinnen hatten schon während der Dreharbeiten zu "Wicked: For Good" mit Covid-Infektionen zu kämpfen. Die weltweite Pressetour für den Film, die am 4. November in São Paulo, Brasilien, begonnen hatte und Stationen in Paris, London und Singapur umfasste, stellte hohe Anforderungen an die Besetzung, darunter auch Michelle Yeoh (63) und Jeff Goldblum (73). In Singapur sorgte ein Vorfall mit einem aufdringlichen Fan von Ariana für Aufsehen.

Die Verfilmung des Broadway-Hits "Wicked" ist ein emotionales Projekt für Ariana, die die Rolle der Glinda übernommen hat. In der Vergangenheit sprach sie oft über die enge Bindung zur Crew und den anderen Darstellern, die sie als "Familie" bezeichnete. Trotz der jüngsten Rückschläge fiebern Fans und Beteiligte dem Start von "Wicked: For Good" entgegen, der am 21. November weltweit in die Kinos kommt.

Getty Images Ariana Grande bei den Governors Awards 2025

Getty Images Ariana Grande beim Billboard Women In Music-Event im Dezember 2018

Imago Cynthia Erivo und Ariana Grande bei der "Wicked: For Good"-Premiere in London