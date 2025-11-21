Fan küsste BTS-Jin: Anwalt erwartet strafrechtliche Folgen

Ein juristischer Dämpfer für eine vermeintlich harmlose Geste: In Japan meldete sich eine Frau in den Fünfzigern zu Wort, die bei einem Fantreffen in Seoul BTS-Star Jin (32) auf die Wange küsste – ohne seine Zustimmung. Angeblich war sie sich nicht bewusst, dass ihre Geste als Verbrechen eingestuft werde. Doch ein namhafter Anwalt widerspricht energisch. Masahiro Ogura erklärte gegenüber dem Rechtsportal Bengoshi.com, dass der Vorfall rechtlich schwer wiege und die Frau sich kaum auf Unwissenheit berufen könne. Die Anklage war bereits am 12. November von der Staatsanwaltschaft im Osten Seouls ohne Haftbefehl erhoben worden, der mutmaßliche Übergriff geschah im Juni bei einem Free-Hug-Event in der Jamsil-Halle in Seoul – inmitten zahlreicher Fans.

Ogura verweist dabei konkret auf Artikel 16 des koreanischen Strafgesetzes, der einen "entschuldbaren Rechtsirrtum" nur in engsten Grenzen zulässt. "In diesem Fall ist es schwer, ihren Irrtum als entschuldbar anzusehen. Daher wird nach koreanischem Recht der Vorwurf der sexuellen Belästigung vermutlich Bestand haben", erklärte er gegenüber dem Portal. Auch unter japanischem Recht sehe es für die Beschuldigte schlecht aus: In Artikel 38, Absatz 3 des japanischen Strafgesetzbuches heißt es, dass Unkenntnis des Gesetzes den Vorsatz nicht entfallen lässt: Auch wenn jemand das Gesetz nicht kennt, kann nicht davon ausgegangen werden, dass er keine Straftat begehen wollte. Gibt es jedoch mildernde Umstände, kann die Strafe verringert werden.

Jin war bei dem Fanmeeting von Sicherheitskräften und Mitarbeitern umgeben, als es zu dem Kuss auf die Wange kam. Nach dem Vorfall wandten sich Unterstützer über eine staatliche Online-Petitionsplattform in Korea an die Behörden und forderten Aufklärung – insbesondere wegen der dichten Menschenmenge vor Ort. Der Künstler sucht bei öffentlichen Begegnungen regelmäßig den nahen Austausch mit seinem Publikum, hält dabei aber üblicherweise klare Nähe-Grenzen ein. In Fankreisen gilt Jin als zugänglich und humorvoll, das Idol schenkt Fans häufig kurze Momente der Aufmerksamkeit – Fotos, Winken, ein paar Worte. Gerade deshalb wird sein Umfeld sensibel, wenn spontane Grenzüberschreitungen passieren, die den geschützten Rahmen solcher Events aushebeln.

