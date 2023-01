Promi-Kumpel von verstorbenem Ken Block trauern im Netz!

Sie können sein Ableben immer noch nicht fassen! Ken Block (✝55) war 2005 als Rallye-Fahrer berühmt geworden und galt als einer der besten seines Sports. Nun ist er auf tragische Weise bei einem Unfall auf seiner Ranch im US-Bundesstaat Utah mit dem Schneemobil tödlich verunglückt. Die Polizei gab bereits bekannt, dass er einen steilen Abhang heruntergefahren war, wobei das Mobil umgekippt sei. Nach Bekanntgabe seines Todes melden sich jetzt diese Promi-Freunde von Ken im Netz!

Formel-1-Legende Lewis Hamilton (37) trauert auf Instagram: "Ich bin am Boden zerstört, seit ich von Ken Blocks Tod erfuhr." Der 55-Jährige sei ein großartiger Mensch gewesen, der das Leben immer in vollen Zügen genossen habe, schreibt Lewis unter ein Bild vergangener Zeiten, auf dem beide glücklich im Schnee posieren. Auch Sportler-Freund Travis Pastrana gedenkt Ken mit einem Foto sowie bewegenden Zeilen. "Für mich war Ken ein Freund, ein Rivale, ein Mentor, ein Chef, ein Geschäftspartner und ein Familienmensch, der stolzer darauf war, mir Bilder von seinen Kindern beim Kartfahren zu zeigen, als auf sich selbst."

Kens Freundeskreis in der Sportszene scheint riesig gewesen zu sein. So twittert Mittelgewichtsboxer Nico Ali Walsh – Enkel des legendären Boxers Muhammad Ali (✝74) – ein Pic der beiden in dessen Rennklamotten. Er verrät, dass der Verstorbene ein extremes Talent und ein cooler, bodenständiger Typ gewesen sei. Der US-Rapper T-Pain (37) meldet sich ebenfalls auf Twitter. Er schreibt gefasst: "Wir haben eine [...] legendäre Person verloren."

Anzeige

Instagram / lewishamilton Lewis Hamilton und Ken Block im Schnee-Urlaub

Anzeige

Instagram / travispastrana Ken Block gedenkt seinem Kumpel Travis Pastrana mit einem Foto aus glücklichen Zeiten

Anzeige

Getty Images Rapper T-Pain im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de