Nach Bachelorette-Pleite: Daniel Lott und Eva sind verlobt!

Was für eine freudige Nachricht! Daniel Lott hatte 2018 in der Kuppelshow Die Bachelorette nach der großen Liebe gesucht – doch leider vergeblich: Der gebürtige Schwabe hatte sich bis ins Finale geflirtet, allerdings hatte sich Nadine Klein (37) für seinen Mitstreiter entschieden. Davon ließ er sich jedoch nicht unterkriegen – im Mai 2020 gab er bekannt, sich verliebt zu haben. Mit seiner Herzensdame Eva ist sich Daniel sogar so sicher, dass er ihr nun einen Heiratsantrag machte!

Auf Instagram teilte der Schwabe ein total romantisches Video aus dem Urlaub. In diesem sieht man vor einer traumhaften Strandkulisse auf den Philippinen einen weißen Pavillon stehen, an dem rosafarbene Blumen hängen. Darunter befand sich ein liebevoll geschmückter Tisch, zudem wurde das Ambiente mit Leuchtketten geschmückt. Genau dort ging Daniel dann auch vor seiner Liebsten auf die Knie und stellte ihr die Fragen aller Fragen. "Sie hat 'Ja' gesagt", schrieb er überglücklich zu dem kurzen Clip dazu. Darauf haben die beiden erst einmal angestoßen, bei Eva flossen sogar ein paar Glückstränchen.

Zurück in München werden die beiden wohl mit der Planung ihrer Hochzeit beginnen. Denn dort haben Daniel und Eva bereits vor über zwei Jahren ihr gemeinsames Heim bezogen. "Wir ziehen hier in München gemeinsam in meine bisherige Wohnung. Ich freue mich auf alles, was kommt", hatte der TV-Star mit einem Pärchenbild verkündet.

Instagram / daniel_lott Daniel Lott mit seiner Eva auf den Philippinen

Instagram / daniel_lott Daniel Lott mit seiner Verlobten Eva

Instagram / daniel_lott_ Daniel Lott mit seiner Freundin

