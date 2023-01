Vor der Hochzeit mit Nicola: Brooklyn Beckham hatte Angst

Brooklyn Beckham (23) hatte ordentlich Lampenfieber. Anfang 2022 heiratete der Sohn von Fußballstar David Beckham (47) seine Partnerin Nicola Peltz (27). Die Hochzeit wurde in großem Rahmen mit allerlei prominenten Gästen gefeiert. Vollzogen wurde die romantische Zeremonie auf dem Anwesen der Familie der Braut in Florida. Doch vor dem Jawort hatte der Bräutigam richtig Angst: Brooklyn fürchtete, Nicola könnte ihre Meinung doch noch ändern.

"Ich war ein wenig nervös. Direkt davor dachte ich: 'Oh mein Gott, was ist, wenn sie nicht kommt? [...] Ich heirate meine beste Freundin – was, wenn sie nicht will?'", erinnert sich Brooklyn im Gespräch mit dem Interview Magazine. Doch er habe seinen Mut zusammen genommen und sei schließlich trotz der Angst zur Zeremonie gegangen. Und es schien sich gelohnt zu haben: "Als sie rauskam, brach ich in Tränen aus. Es war ein unglaublicher Tag!" Dass die Hochzeit dann wie geplant verlief, war für den 23-Jährigen aber schlussendlich das Beste, das passieren konnte.

In den vergangenen Monaten waren Brooklyn und Nicola aber auch häufiger zu dritt unterwegs: Die beiden verbrachten immer mehr Zeit mit Schauspielerin Selena Gomez (30). So auch an Thanksgiving. "Sie kam ein paar Tage vor Thanksgiving zu uns und einen Abend kochten wir in der Küche. [...] Selena filmte kleine Videos und schnitt alles zusammen. Das war wirklich schön", meint Brooklyn.

Getty Images Brooklyn Peltz Beckham, Sohn von Victoria und David Beckham

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz Beckham an Weihnachten 2022

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

