Thanksgiving: Selena Gomez feiert mit Brooklyn und Nicola

Darf sich die Welt der Stars und Sternchen auf ein neues Trio freuen? Jahrelang galten Selena Gomez (30) und Francia Raisa (34) als beste Freundinnen – 2017 spendete Francia der "Wolves"-Interpretin sogar eine Niere. Jahre später wurden allerdings Gerüchte laut, dass sich die Sängerin und die Schauspielerin zerstritten haben. Sucht der einstige Disney-Star etwa jetzt eine neue beste Freundin? Gemeinsam mit Brooklyn Peltz-Beckham (23) und seiner Frau Nicola (27) feierte Selena Thanksgiving.

Wie der Sohn von David Beckham (47) auf Instagram zeigte, feierte das Trio gemeinsam mit Freunden den amerikanischen Feiertag. In dem Video sieht man unter anderem, wie Brooklyn einige Zutaten in einer Schüssel verrührt – auch wird deutlich, wie nahe sich Selena und Nicola stehen: Liebevoll umarmt das Model die 30-Jährige. "Fish and Chips mit Nicola und Selena, Bradley und Raquell", schrieb der 23-Jährige zu dem Clip und markierte zudem die Clique.

Die Fans sind von dem neuen Trio begeistert – sie haben bereits einen Namen für die neuen BFFs Selena und Nicola: Nilena! "Ich liebe diese Freundschaft", "Ich bin so froh, Selena glücklich mit euch zu sehen", "Das ist das beste Team aller Zeiten", schrieben einige User in der Kommentarspalte.

Getty Images Selena Gomez und Francia Raisa im November 2017

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz Beckham im Oktober 2022

Getty Images Selena Gomez im Oktober 2022

