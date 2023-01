Mit Schock-Foto: Jeremy Renner meldet sich nach Unfall!

Dieses Update dürfte Jeremy Renners (51) Fans endlich ein bisschen beruhigen! Zum Jahresbeginn hat der Schauspieler seinem Umfeld einen gehörigen Schrecken eingejagt: Der Marvel-Star ist nach einem Sturm von einem Schneepflug verletzt worden – und zwar so schwer, dass er direkt operiert werden musste und auf der Intensivstation liegt. Vor allem sein Bein soll es bei dem blutigen Vorfall erwischt haben. Sein Management sprach von einem ernsten, aber stabilen Zustand. Jetzt meldete sich Jeremy erstmals selbst seit seinem Unfall – sichtbar angeschlagen!

Via Instagram veröffentlichte der "Hawkeye"-Darsteller vor wenigen Stunden ein Selfie aus dem Krankenhaus. Jeremy sieht darauf ganz schön mitgenommen aus – er hat Kratzer und Blutergüsse im Gesicht und seine Augen sind ganz geschwollen. In seiner Nase steckt eine Sauerstoffzufuhr. In der Bildunterschrift schrieb der Hollywoodstar: "Danke, für all eure lieben Worte. Ich bin ein bisschen zu kaputt, um zu tippen. Aber ich schicke euch allen Liebe."

In den Kommentaren lassen seine Fans und Freunde ihm bereits etliche Genesungswünsche zukommen. "Wir schicken dir wiederholt Gebete, Bruder", schreibt beispielsweise sein Marvel-Kollege Chris Pratt (43). "Hab eine schnelle Genesung, Kumpel! Schicke dir ganz viel Liebe!", betonte Thor-Darsteller Chris Hemsworth (39) . Viele weitere Stars wie Heidi Klum (49) und Vanessa Hudgens (34) ließen liebe Worte da.

Getty Images Jeremy Renner, Schauspieler

Getty Images Jeremy Renner, Schauspieler

Getty Images Jeremy Renner, Schauspieler

