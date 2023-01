Vor Dschungel-Start: Lucas Cordalis genießt Australien-Zeit

Lucas Cordalis (55) gewährt seinen Fans erste Einblicke. In wenigen Tagen ist es so weit – das Dschungelcamp geht in die 16. Staffel. Neben Influencerin Jolina Mennen (30), Reality-TV-Star Cosimo Citiolo (41) und Moderatorin Verena Kerth (41) ist auch Sänger Lucas Cordalis mit von der Partie. Der Gatte von Daniela Katzenberger (36) hat sich vor wenigen Tagen bereits auf den Weg nach Australien gemacht. Mit seinen Fans teilte Lucas jetzt erste Impressionen.

"Regen und Gewitter in Australien. Wenn Engel reisen, weint der Himmel. Uns gefällt es trotzdem", schrieb der 55-Jährige zu zwei Schnappschüssen auf Instagram. Auf einem der Schnappschüsse sitzt der Schlagersänger gemeinsam mit Schwiegervater Peter Klein auf einem Balkon und lächelt zufrieden in die Kamera. Das andere Foto zeigt den Vater einer Tochter im Touri-Modus beim Fotografieren seiner Umgebung.

Doch was machen eigentlich seine Liebste und Schwiegermutter Iris Klein (55), während ihre beiden Männer in Australien sind? Offenbar leisten sich die beiden so lange Gesellschaft. "Der Lucas ist ja den ganzen Januar weg [...] und jetzt zieht meine Mutter hier ein, wir sind eine Mädels-WG", hatte Daniela ihren Fans vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story berichtet.

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis, Musiker

Instagram / danielakatzenberger Peter Klein und Lucas Cordalis am Flughafen, 2022

Instagram / danielakatzenberger Iris Klein mit ihrer Tochter Daniela Katzenberger

Denkt ihr, Lucas wird noch weitere Eindrücke aus Australien mit seinen Fans teilen? Ja, ganz bestimmt! Nee, ich glaube nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



