Dschungel-Abflug: Sophia Cordalis verabschiedet Papa Lucas

Lucas Cordalis (55) wird während seiner Abwesenheit schmerzlich vermisst werden. Am 13. Januar ist es endlich so weit und der Schlagersänger zieht ins Dschungelcamp ein. Eigentlich hatte er sich bereits im vergangenen Jahr dem Abenteuer im australischen Busch stellen wollen, musste krankheitsbedingt allerdings kurzfristig einen Rückzieher machen. Offenbar stand nun der Abflug bevor: Daniela Katzenberger (36) teilte ein rührendes Video, in dem sich Töchterchen Sophia (7) von ihrem Papa verabschiedet.

Auf ihrem Instagram-Account postete die TV-Bekanntheit nun den kleinen Einblick in die Verabschiedung ihres Gatten. In dem Video ist zu sehen, wie Sophia zunächst auf ihren Papa zurennt, bevor sie ihn liebevoll umarmt. Auch Lucas scheint emotional zu sein, denn es sieht so aus, als hätte er Tränen in den Augen. "Jetzt heißt es Abschied nehmen. Das Abenteuer Dschungel geht los", schrieb Daniela unter ihrem Post. Auch der 55-Jährige ließ es sich nicht nehmen, ein süßes Verabschiedungsvideo mit seinen Fans zu teilen. In seinem Beitrag ist zu sehen, wie er zunächst seine Tochter und dann seine Frau fest drückt. "Bis bald", betitelte er die Aufnahme schlicht.

Bei den Fans schienen die Aufnahmen sehr gut anzukommen. Zahlreiche User schrieben unter dem Post des Musikproduzenten, dass sie ihm die Daumen fürs Dschungelcamp drücken, während andere einfach nur ihre Begeisterung zum Ausdruck brachten. "Ach, Abschiede sind immer so schwer!" oder: "So ein lieber Papa", lauteten einige gerührte Kommentare.

Instagram / danielakatzenberger Peter Klein und Lucas Cordalis am Flughafen, 2022

Instagram / danielakatzenberger Lucas und Sophia Cordalis im Januar 2023

RTL / Arya Shirazi Lucas Cordalis, Dschungelcamp-Teilnehmer 2023

