Lucas Cordalis rührt Fans mit KI-Tribut an Vater Costa

Lucas Cordalis (57) hat seinem verstorbenen Vater Costa Cordalis (✝75) jetzt am 1. Mai auf ganz besondere Weise zum Geburtstag gratuliert. Der Sänger postete eine emotionale, KI-animierte Version eines alten Familienfotos auf Instagram, das ihn als Baby gemeinsam mit seinem Vater zeigt. Dazu schrieb Lucas ganz schlicht: "Happy Birthday #costacordalis". Der rührende Beitrag zum 81. Geburtstag ließ auch die Fans nicht kalt. In den Kommentaren fanden sich zahlreiche Glückwünsche und liebevolle Gedanken für den verstorbenen Musiker. Viele Follower beteiligten sich an der Erinnerung und teilten ihre eigenen Gefühle über den Verlust nahestehender Menschen.

Der KI-Clip, der Costa Cordalis lächelnd mit seinem Sohn im Arm zeigt, löste eine Welle der Anteilnahme aus. Neben vielen Herzchen und virtuellen Umarmungen betonen die Fans, wie wichtig solche Erinnerungen sind. Ein User kommentierte: "Das sind die schönen Erinnerungen, die uns bleiben." Ein anderer schrieb: "Die Verbindung zu uns bleibt für immer und letztendlich sehen wir uns dann wieder. Dein Papa ist so stolz auf dich und deine Familie, er erfreut sich jeden Tag an euch." Für viele Follower spiegelt der Beitrag wider, wie tief die Liebe zwischen Vater und Sohn war und wie sehr Costa Cordalis in den Herzen seiner Familie und Fans weiterlebt.

Zusammenhalt spielt bei der Cordalis-Katzenberger-Familie offenbar eine große Rolle. Lucas Cordalis ist nicht nur als Schlagerstar im Rampenlicht, sondern präsentiert sich auch immer wieder als fürsorglicher Familienmensch. In Interviews schwärmte er oft davon, wie sehr ihn die Werte seines Vaters geprägt haben. Auch Costa Cordalis war als Musiklegende und Entertainer für seine warme, herzliche Art bekannt. Selbst nach Costas Tod scheint die Verbindung zwischen Vater und Sohn ungebrochen zu bleiben. Dies könnte auch an den gemeinsamen Erinnerungen liegen, die nun durch moderne digitale Medien einen neuen Ausdruck finden – sehr zur Freude der Fans, die diese bewegenden Momente gerne mitverfolgen.

Getty Images Costa Cordalis, Schlagerstar

Friedrich,Jürgen Lucas und Costa Cordalis im Mai 2018