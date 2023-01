Mit 95 gestorben: Alle Infos zum Tod von Papst Benedikt XVI.

Er hat den Kampf verloren. Bereits in den vergangenen Tagen ging es Papst Benedikt XVI (✝95) gesundheitlich sehr schlecht. Am Samstag ist er schließlich im Alter von 95 Jahren verstorben! "Schmerzerfüllt muss ich mitteilen, dass Benedikt XVI., Papst Emeritus, heute um 9:34 Uhr im Kloster Mater Ecclesiae im Vatikan verstorben ist", verkündete der Sprecher des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, das Ableben Benedikts in einem Statement. Seine Vertrauten berichteten, dass ihm in der vergangenen Zeit schwere Atemprobleme zu schaffen machten.

