Im ganz knappen Höschen: Mike Tindall geht zum Eisbaden!

Was Prinzessin Anne (72) sich wohl bei diesem Anblick ihres Schwiegersohnes dachte? Mike Tindall (44) heiratete 2011 in das britische Königshaus ein – in Zara Tindall (41), der Enkelin der Queen (✝96), fand er seine große Liebe. Der einstige Rugby-Spieler ist inzwischen bekannt dafür, gerne mal ein wenig aus der Reihe zu tanzen. Viele aus dem britischen Königspalast waren beispielsweise von seiner Teilnahme im UK-Dschungelcamp nicht begeistert. Wie sie das wohl nun finden? Mike hüpfte im neuen Jahr in einem Mini-Höschen in eisiges Wasser!

Via Instagram brachte Mike seine Fans nun mit einem Video zum Schmunzeln. In dem Clip präsentierte sich der Ex-Sportler nur in einem sehr knappen, hellblauen Höschen. In diesem ging es für den 44-Jährigen zum Eisbaden. Mike sprang aber nicht nur zum Spaß in das nasse Kühl, sondern vor allem für den guten Zweck: Mit dieser Aktion unterstützte er "Doddie Aid" – eine Wohltätigkeitsorganisation für Motoneuron-Erkrankungen. Betroffene leiden unter anderem an Muskelzuckungen oder auch Muskelsteifigkeit.

Bereits vor einigen Jahren hatte Mike für den guten Zweck die Hüllen fallen lassen. 2012 zog er für den "Rugby for Heroes 2012"-Kalender blank. Damals trug der einstige Sportstar lediglich weiße Boxershorts.

Getty Images Zara und Mike Tindall im Januar 2020 in Australien

Instagram / mike_tindall12 Mike Tindall im Dezember 2022

Getty Images Mike Tindall im Januar 2022

