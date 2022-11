Unroyal? Mike Tindall im UK-Dschungelcamp nur im Schlüpper

Mike Tindall (44) zieht blank! Normalerweise sieht man den ehemaligen Rugby-Spieler an der Seite seiner royalen Ehefrau Zara Tindall (41). Doch Ende Oktober entschied sich Mike für einen Tapetenwechsel und reiste nach Australien, um an der britischen Ausgabe des Dschungelcamps teilzunehmen. Seitdem polarisiert der Schwiegersohn von Prinzessin Anne (72) hin und wieder mit einigen Details aus seinem royalen Leben – jetzt setzte er sogar noch einen drauf: Mike präsentierte sich nur in Unterhose!

Wie die Aufnahme, die The Sun vorliegt, zeigt, bewies Mike in der aktuellen Folge des britischen "Ich bin ein Star – holt mich hier raus", dass er auch mit 44 Jahren immer noch topfit ist: Lediglich mit einem knappen Slip bekleidet, stellte der Dreifach-Papa im Dschungel seinen trainierten Körper zur Schau. Was wohl seine royale Familie davon hält?

Bereits in der Vergangenheit verzichtete der Royal auf seine Klamotten, wie das Medium ebenfalls berichtete: Vor zehn Jahren posierte er für den Kalender "Rugby for Heroes 2012" halb nackt! Um seine Bauchmuskeln als "Mr. Juni" perfekt in Szene zu setzen, trug Mike für den Wohltätigkeitskalender lediglich weiße Boxershorts. Eine schwarze Jacke warf er zudem lässig über seine breiten Schultern.

Getty Images Zara und Mike Tindall

Getty Images Mike Tindall, Ex-Rugby-Profi

Getty Images Mike Tindall im Oktober 2019 in Tokyo

