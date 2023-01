Italienische Fußballlegende Gianluca Vialli (†58) ist tot

Traurige Nachrichten aus der Fußballwelt. Gianluca Vialli gewann in seiner aktiven Zeit als Stürmer mit Sampdoria Genua, Juventus Turin und später auch mit dem FC Chelsea als Spielertrainer zahlreiche nationale und internationale Titel. Außerdem stand er 59 Mal für die italienische Nationalmannschaft auf dem Platz. Doch jetzt hat der 58-Jährige den Kampf gegen den Krebs verloren und ist in einer Klinik verstorben.

Italiens Verbandspräsident Gabriele Gravina sagte laut Goal in einem ersten Statement: "Ich bin zutiefst traurig, weil ich bis zuletzt gehofft habe, dass er noch ein Wunder vollbringen kann. Aber mich tröstet die Gewissheit, dass das, was er für den italienischen Fußball und das Trikot der Azzurri getan hat, nie vergessen werden wird." Dann fügte er hinzu: "Gianluca war ein wunderbarer Mensch und hinterlässt eine unschließbare Lücke in der Nationalmannschaft und bei allen, die seine außergewöhnlichen menschlichen Qualitäten zu schätzen wussten."

Bereits im Jahr 2017 teilte Gianluca mit, dass er an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt sei. Im November 2018 gab er bekannt, dass er die Krankheit erfolgreich überstanden habe. Im Dezember des vergangenen Jahres kehrte der Krebs schließlich zurück – und die Fußballlegende verlor den Kampf.

