Emotional: David Beckham nimmt Abschied von Gianluca Vialli

Die Fußballwelt hat heute einen seiner ganz Großen verloren. Gianluca Vialli war im italienischen Fußball eine Legende – in seiner aktiven Karriere gewann er mehrfach die italienische Meisterschaft. Jetzt ist der Teamkoordinator der italienischen Nationalmannschaft mit nur 58 Jahren an Krebs verstorben. Viele nahmen bereits Abschied von Gianluca. Nun erweist auch ein ehemaliger Fußballstar von Manchester United dem Kicker die letzte Ehre.

David Beckham (47) teilt auf Instagram ein Bild des Verstorbenen. Auf dem Schwarz-Weiß-Bild ist Gianluca mit der

Rückennummer neun abgebildet. "Ein wahrer Gentleman mit dem größten Herzen. Wir lieben dich, Gianluca. Mach's gut, mein Freund", verabschiedet er sich emotional von der italienischen Fußball-Legende.

Auch sein alter Club Chelsea, bei dem er als Manager fungierte, schrieb bereits im Netz: "So viele werden dich vermissen. Du bist eine Legende für uns und für den gesamten Fußball. Ruhe in Frieden." Außerdem zollte ihm der ehemalige Manager der Blues, Ruud Gullit, der Gianluca an die Stamford Bridge holte, seinen Respekt. Neben einem Bild, das die beiden nach Viallis Ankunft 1996 zeigt, schrieb Ruud auf Instagram: "Ruhe in Frieden, Gianluca Vialli. Wir werden dich vermissen."

