Louis Tomlinson und seine Jugendliebe Eleanor sind getrennt!

Die Liebe vom ehemaligen One Direction-Mitglied Louis Tomlinson (31) und seiner langjährigen Freundin Eleanor Calder hat scheinbar erneut ein Ende gefunden. Bevor sie 2015 das erste Mal ihre Trennung bekanntgaben, war das Paar vier Jahre lang zusammengewesen. 2017 folgte dann das überraschende Liebes-Comeback der beiden. Doch nun, über fünf Jahre später, ist die aufgeloderte Flamme wohl wieder erloschen. Louis und seine Eleanor sollen sich erneut getrennt haben!

Als gefragter Sänger hat der 31-Jährige jede Menge um die Ohren und ist viel unterwegs, während er Konzerte auf der ganzen Welt spielt. "Es hat ihre Beziehung unter großen Druck gesetzt, dass Louis so lange weg ist", äußert sich ein Insider gegenüber The Sun. "Es sind einige Dinge zwischen ihnen vorgefallen und zumindest für jetzt haben sie sich getrennt", bestätigt die Quelle. Was genau diese mit "für jetzt" meine, erklärt sie daraufhin genauer und macht Fans Hoffnung. "Sie haben gemeinsame Freunde und eine lange Geschichte zusammen. Im Moment sieht es zwar nicht nach einer Wiedervereinigung aus, doch komplett vom Tisch ist es nicht", führt sie aus.

Vor drei Jahren habe Louis selbst verlauten lassen, wie wichtig seine Ex-Freundin für ihn sei. "Der Luxus mit Eleanor ist, dass ich sie schon vor One Directions erster Single kannte. Sie hat alles von Anfang an miterlebt", erzählte er. Auch gab er zu, dass er sich vorstellen könne, seine Jugendliebe eines Tages zu heiraten.

Anzeige

Getty Images Louis Tomlinson 2022 in Bogota

Anzeige

Getty Images Louis Tomlinson, Sänger

Anzeige

Getty Images Louis Tomlinson und Eleanor Calder 2012

Anzeige

Glaubt ihr, dass die beiden doch noch einmal wieder zusammenfinden? Ja, bestimmt! Nein, ich glaube nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de