Offiziell? Louis Tomlinson teilt Foto mit Zara McDermott

Zara McDermott (28) und Louis Tomlinson (33) scheinen ihre Beziehung nun offiziell gemacht zu haben – und das auf Instagram. Nach fünf Monaten des geheimen Datings postete der ehemalige One Direction-Star ein Foto, das ihn und die Reality-TV-Darstellerin bei ihrem Besuch des Glastonbury Festivals am vergangenen Wochenende zeigt. Louis, gekleidet in ein legeres Outfit mit der Aufschrift "Hopeless Romantic", kuschelte sich auf einem Gruppenbild eng an Zara, die sich in einem weißen Crop-Top und Sonnenbrille zeigte. "Bestes Wochenende aller Zeiten", kommentierte Zara begeistert den Beitrag.

Ob bei Reisen nach Costa Rica und Los Angeles oder beim gemeinsamen Bummeln während des ikonischen Musikfestivals in Somerset – das Paar genießt seit ein paar Monaten offensichtlich jede Minute zusammen. Zara scheint auch bereits den familiären Segen erhalten zu haben: Beim Festival wurde sie ebenfalls dabei gesehen, wie sie sich herzlich mit Louis' Schwester Lottie verstand. Auf Instagram lobten Fans bereits die neue Verbindung zwischen den beiden Frauen, die sich innig umarmt beim Festival zeigten. Lottie, die mit ihrem Verlobten Lewis Burton (33) anreiste, postete ebenfalls zahlreiche Fotos, auf denen alle strahlten.

Bevor sie Louis kennenlernte, war Zara über fünf Jahre mit Sam Thompson (32) zusammen gewesen. Anfang des Jahres hatten sie und der Brite ihre Trennung bekannt gegeben. Vor allem Sam soll danach sehr gelitten haben – wobei sich Zara schon nach wenigen Monaten in Louis verliebte. Der Sänger, der aus einer vorherigen Beziehung einen Sohn hat, war bis Anfang 2023 mit Eleanor Calder liiert gewesen und soll danach kurzzeitig Sofie Nyvang (25) gedatet haben.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Louis Tomlinson und Zara McDermott

Getty Images Louis Tomlinson, Sänger

Getty Images Sam Thompson und Zara McDermott, 2021