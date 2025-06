Zara McDermott genervt von Schlagzeilen über Ex-Beziehung

Zara McDermott (28) hat sich erstmals zu den Schlagzeilen rund um ihr Liebesleben geäußert, die nach ihrer Trennung von Sam Thompson (32) Anfang des Jahres entstanden sind. Die Reality-TV-Darstellerin und ehemalige Love Island-Kandidatin war fünf Jahre mit Sam liiert, bevor das Paar im Januar getrennte Wege ging. Seit März ist Zara mit dem ehemaligen One Direction-Star Louis Tomlinson (33) liiert, was ebenfalls für viel Aufmerksamkeit sorgt. Besonders ein Treffen zwischen Louis und Sam am Rande des Soccer Aid Charity-Matches in diesem Monat sorgte laut Daily Mail für Spekulationen – nun bezeichnet Zara die Berichterstattung darüber als "Drama, das nicht existiert".

Die 28-Jährige sprach mit The Sun offen über ihre Gefühle und betonte, wie frustrierend sie die öffentlichen Reaktionen auf ihr Liebesleben findet. Statt sich um äußere Wahrnehmungen zu kümmern, liegt ihr Fokus auf echten Beziehungen und persönlichem Wachstum. Zara erklärte, dass ihr das glanzvolle Image, das die Medien oft vermitteln, nicht mehr wichtig sei. "Mein Alltag ist alles andere als Glamour", sagte sie und fügte hinzu, dass sie heute mehr Wert auf authentische Verbindungen und Unterstützung lege.

Die Verbindung von Showbiz und Liebe, wie sie Zara erlebt, sorgt seit jeher für Aufsehen. Der kürzliche Kontakt zwischen Louis und Sam beim Fußballtraining zeigt einmal mehr, wie eng die Promi-Kreise sind. Während der Popstar gelassen bleibt, konzentriert sich Sam inzwischen ebenfalls darauf, wieder aktiv ins Dating-Leben einzusteigen. Zara und Louis genießen derweil ihre Beziehung in vollen Zügen und lassen sich von Negativschlagzeilen längst nicht mehr verrückt machen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zara McDermott im März 2025

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Sam Thompson und Louis Tomlinson

Anzeige Anzeige

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott, März 2025