Beweis? Louis Tomlinson und Zara knutschen öffentlich herum

Louis Tomlinson (33) und Zara McDermott (28) wurden beim ersten offiziellen Liebesbeweis gesichtet. Der ehemalige One Direction-Star und die Reality-TV-Persönlichkeit verabschiedeten sich nach einem romantischen Aufenthalt in Malibu mit einem leidenschaftlichen Kuss voneinander. Das zeigen Fotos, die unter anderem Mirror vorliegen. Die beiden hielten Händchen, bevor sich Zara in ein wartendes Auto setzte, um zum Flughafen zu fahren. In gemütlicher Freizeitkleidung – Zara in einem blauen Tracksuit und Louis in einem schwarzen Hoodie – schlenderten sie gemeinsam zu ihrem Fahrzeug. Der Musiker schien den Moment zu genießen, hielt seine Liebste fest und beugte sich innig für ihren Abschiedskuss vor.

Die Romanze der beiden kam erstmals im März dieses Jahres ans Licht, als sie bei einem Dinner-Date zusammen gesehen wurden. Nun scheint die Beziehung ernstere Züge anzunehmen: Insider berichten laut The Sun, dass Louis Zara seiner Familie vorgestellt hat, die sie bereits ins Herz geschlossen haben soll. Auch die sozialen Medien der beiden geben subtile Hinweise, wie etwa übereinstimmende Konzertbesuche oder ein Bild von Zaras Frühstück, bei dem man Louis' tätowierten Arm erkennen konnte.

Für Zara ist es die erste bedeutende Beziehung seit ihrem vielbeachteten Liebes-Aus mit Sam Thompson (32) Ende letzten Jahres. Die beiden hatten sich kurz vor Weihnachten entschieden, ihre fünfjährige On-off-Beziehung endgültig zu beenden. Auch Sam hat seither schon wieder die Liebe gefunden — angeblich datet der Realitystar jetzt Lucy Syed, eine ehemalige Teilnehmerin der Netflix-Show Too Hot to Handle.

Getty Images Louis Tomlinson, Sänger

Getty Images Sam Thompson und Zara McDermott, 2021

