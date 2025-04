Louis Tomlinson und Zara spazieren Hand in Hand durch Malibu

Zara McDermott (28) und Louis Tomlinson (33) wurden erstmals in der Öffentlichkeit als Paar gesichtet – Händchen haltend und sichtlich verliebt. Während eines romantischen Spaziergangs in Malibu genossen die beiden einen entspannten Tag und machten anschließend Halt im Soho Beach House, wo sie ein spätes Mittagessen mit Blick auf den Ozean einnahmen. Zuvor hatten Zara und Louis, die sich seit einigen Monaten daten, bereits ein Konzert der Band Stereophonics in Los Angeles besucht. Wie Bilder zeigen, die The Sun vorliegen, teilte das neue Traumpaar während des Ausflugs einige fröhliche Momente – definitiv kein schöner Anblick für Zaras Ex-Freund Sam Thompson (32), der sich offenbar nur schwer über die Trennung von der Reality-TV-Darstellerin hinwegtrösten kann.

Die Beziehung zwischen Zara, die derzeit mit ihrer neuen Modekollektion "Rise by Zara McDermott" für Aufsehen sorgt, und dem ehemaligen One Direction-Star scheint mehr als nur ein flüchtiger Flirt zu sein. Wie Insider berichten, soll Louis seine neue Partnerin sogar schon seiner Familie vorgestellt haben – ein deutliches Zeichen dafür, wie ernst es ihm mit der 28-Jährigen ist. Die beiden halten ihre Romanze bislang weitgehend privat, doch erste Gerüchte kamen bereits nach einem gemeinsamen Weihnachtsurlaub auf. Vor der Beziehung mit Louis war Zara fünf Jahre lang mit Realitystar Sam liiert.

Zara, die mit ihrer neuen Fashion-Kollektion derzeit als Designerin berufliche Erfolge feiert, und Louis, der sich nach Jahren des internationalen Ruhms etwas aus dem Rampenlicht zurückgezogen hat, scheinen auf einer Wellenlänge zu schwimmen. Wie ein Insider gegenüber The Sun erklärte, verbinde die beiden nicht nur eine ähnliche Lebenseinstellung, sondern auch ihr ausgeprägter Sinn für Humor. Für die Fans bleibt es spannend, wie sich die Beziehung zwischen dem Reality-Sternchen und dem Songwriter weiterentwickeln wird – in Malibu jedenfalls schienen sie sich in jeder Hinsicht miteinander wohlzufühlen.

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott, März 2025

Getty Images Louis Tomlinson, Sänger

