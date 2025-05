Sam Thompson sicher: Ex-Zaras Freund Louis ist "toller Typ"

Sam Thompson (32) hat nun erstmals offen über das bevorstehende Aufeinandertreffen mit Louis Tomlinson (33) gesprochen, dem neuen Partner seiner Ex-Freundin Zara McDermott (28). In wenigen Wochen werden der Reality-TV-Star und der ehemalige One Direction-Sänger Seite an Seite bei der prominenten Soccer Aid Fußball-Partie antreten, die Spenden für UNICEF sammelt. Obwohl Sam und Louis sich bislang noch nie begegnet sind, sieht Sam dem Treffen gelassen entgegen: "Ich habe Louis noch nie getroffen, aber sobald ich ihn sehe, werde ich sagen: 'Mann, ist das nicht unglaublich, was wir hier machen? Hoffentlich sammeln wir so viel Geld wie möglich'", verriet er gegenüber Mirror. Gleichzeitig zeigte sich Sam beeindruckt von dem, was er über Louis gehört hat: "Er soll ein toller Typ sein." Privat hat Sam die Trennung von Zara bereits hinter sich gelassen und ist mittlerweile mit der Influencerin Samie Elishi liiert.

Neben den Vorbereitungen auf das Fußballspiel widmet sich Sam einem extremen Sportprojekt: Er bringt den offiziellen Spielball der Soccer Aid zu Fuß und per Rad von London nach Manchester – eine Strecke von rund 420 Kilometern. Dafür stehen ihm fünf Tage voller Marathons und langer Radtouren bevor, die ihn körperlich und mental an seine Grenzen bringen. "Ich bin unglaublich nervös, ich hatte schon Albträume deswegen", gesteht Sam. Zudem wurde ihm durch Gespräche mit seinem Freund Jamie Laing (36), der eine ähnliche Herausforderung gemeistert hat, bewusst, wie kräfteraubend ein solches Vorhaben sein kann: "Er sagte: 'Ich kann gerade noch laufen. Das wird das Schwierigste, was du je gemacht hast'", berichtet Sam.

Trotz vollgepacktem Terminkalender mit TV-Auftritten, Podcasts und Radiosendungen hält Sam an seinem Ziel fest. Wer ihm auf seinen Social-Media-Kanälen folgt, weiß: Der Brite liebt sportliche Herausforderungen, auch wenn diese mehr Mut als Muskelkraft erfordern. Schon im britischen Dschungelcamp überzeugte er viele Zuschauer durch seinen Humor und seine positive Art. Privat hat sich Sam zuletzt wieder neu verliebt und zeigt sich in seiner Beziehung zu Samie Elishi optimistisch. Auch zu Ex-Freundin Zara hegt er trotz Trennung keinen Groll. Gut möglich, dass das gemeinsame Engagement für den guten Zweck beim Soccer Aid neue Freundschaften entstehen lässt. Schließlich, so Sam, gehe es am Ende um weit mehr als alte Beziehungen oder neue Liebe: "Fußball bringt einfach alle zusammen."

Instagram / samthompsonuk Sam Thompson im April 2025

Instagram / samthompsonuk Sam Thompson beim Sport 2025

