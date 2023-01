Diese Netflix-Hits sind 2023 bei den Golden Globes nominiert

In wenigen Tagen ist es wieder so weit! Am 11. Januar werden bei den Golden Globes wieder einmal die besten Serien und Filme des vergangenen Jahres geehrt. Auch der Streamingdienst Netflix konnte mit seinen Produktionen wieder einmal überzeugen. Einige von ihnen sind nun Anwärter auf einen der begehrten Golden Globes. Diese Filme und Serien auf Netflix sind 2023 für die Golden Globes nominiert!

Wie auf der offiziellen Website der Golden Globe Awards bekannt gegeben wurde, finden sich so einige Netflix-Serien als Anwärter auf einen Preis in der Nominiertenliste wieder. Eine davon ist die Miniserie "Dahmer", welche die Geschichte des Serienmörders Jeffrey Dahmer nacherzählt. Chance auf einen Award haben außerdem die umstrittene Serie über das Leben rund um Queen Elizabeth II. (✝96) und ihre Familie The Crown sowie "Ozark" und "Inventing Anna". Aber auch der erst kürzlich erschienen Netflix-Hit Wednesday darf sich über eine Nominierung freuen! Der Breaking Bad-Ableger "Better Call Saul" kann ebenfalls auf dem Streamingdienst angesehen werden.

Aber auch mit seinem Filmprogramm kann das Unternehmen mal wieder punkten! So erfreut sich das Drama "The Good Nurse" mit Eddie Redmayne (41) und Jessica Chastain (45) über eine Nominierung. Aber auch der deutsche Kriegsfilm "Im Westen nichts Neues" und der Spielfilm rund um die Ikone Marilyn Monroe (✝36) "Blond" sind im Rennen. Außerdem einen Platz auf der Nominiertenliste sichern konnte sich "Glass Onion", die Fortsetzung des Krimi-Hits "Knives Out".

Netflix Evan Peters als Jeffrey Dahmer in "Dahmer", 2022

Netflix Eddie Redmayne und Jessica Chastain in "The Good Nurse"

Netflix Daniel Craig in "Glass Onion"

