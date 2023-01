Das sind die beliebtesten Serien auf Netflix aller Zeiten!

Der Streamingdienst Netflix hat in der Vergangenheit bereits viele Serienfans mit seinen Eigenproduktionen vor die Bildschirme gelockt. Ob Fantasy, Science Fiction, Historie, Dokumentation oder altbekanntes Drama – Das Unternehmen hat für so gut wie jeden Geschmack etwas in seinem Programm. So findet sich auch eine bunte Mischung in den Charts des beliebten Streamingdienstes wieder. Das sind Netflix' beliebteste Serien aller Zeiten!

Tote Mädchen lügen nicht hat auf der Plattform für sehr viel Aufsehen erregt – positiv wie auch negativ. Doch letztendlich gehört das Drama zu den meistangesehenen Serien von Netflix. Überholt wird die Buchverfilmung jedoch unter anderem von der Miniserie "Inventing Anna", welche von der Hochstapelei von Anna Sorokin handelt. Dicht auf den Fersen ist allerdings auch The Witcher mit Henry Cavill (39). Der hat mit seinem Ausstieg aus dem Fantasy-Epos jedoch die Fans zuletzt schwer enttäuscht. Seine Nachfolge wird kein Geringerer als Liam Hemsworth (32) antreten! Knapp an dem Siegertreppchen vorbeigeschlittert ist die historische Romanze Bridgerton.

Der dritte Platz wird von der Miniserie "Dahmer" innegehalten, die sich mit der Geschichte des Serienmörders Jeffrey Dahmer beschäftigt. Die wurde erst kürzlich von einer anderen Eigenproduktion abgelöst. Wednesday ist eine von Netflix' jüngsten Errungenschaften und hat erst Ende November das Licht der Streamingwelt erblickt. Das Spin-off von "The Addams Family" hat bei den Nutzern allerdings so großen Anklang gefunden, dass es sich auf Platz 2 einreiht. Ungeschlagen auf Platz 1 erfreut sich Stranger Things nach wie vor größter Beliebtheit auf der Plattform.

LIAM DANIEL/NETFLIX Lady Danbury (Adjoa Andoh) und Kate Sharma (Simone Ashley) in der zweiten "Bridgerton"-Staffel

Netflix Evan Peters als Jeffrey Dahmer in "Dahmer", 2022

Netflix Jenna Ortega in "Wednesday", 2022

