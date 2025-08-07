"Emmerdale"-Kollegen Max Parker und Kris haben geheiratet

Max Parker und Kris Mochrie haben sich das Jawort gegeben! Die "Emmerdale"-Stars, die in der britischen Seifenoper Brüder verkörperten, feierten ihre Hochzeit in einer luxuriösen Zeremonie in einem englischen Naturschutzgebiet. Die Veranstaltung war gespickt mit jeder Menge Glamour und prominenten Gästen, darunter Kieron Moore und der ehemalige "Love Island"-Kandidat Callum Jones. Für ein musikalisches Highlight sorgte Girls-Aloud-Sängerin Nadine Coyle (40), die die Anwesenden mit ihren Hits begeisterte. Auf Instagram teilte das frischverheiratete Paar Eindrücke der glanzvollen Feier.

Das Fest begann bereits einen Tag vor der Trauung mit einem stilvollen BBQ-Dinner, begleitet von traditionellen Blasmusikern. Auch kleine, persönliche Gesten setzten die Feierlichkeiten in Szene: Die Gäste fanden handgeschriebene Notizen und speziell designte Schokoladenriegel auf ihren Plätzen. Nach einem romantischen Abendessen am See enthüllten Max und Kris sogar chinesische Laternen, die sie über das Wasser steigen ließen. Der eigentliche Hochzeitstag übertraf dann alle Erwartungen, als das Paar schließlich zu später Stunde selbst auf der Bühne zu Nadines Performance tanzte und somit einmal mehr den unvergesslichen Tag krönte.

Die Liebesgeschichte von Max und Kris ist wie aus einem Drehbuch. Kennengelernt hatten sich die beiden Schauspieler am Set der britischen Serie "Emmerdale", wo sie Brüder spielten. Obwohl sich ihre Wege in der Serie nie kreuzten, entwickelte sich hinter den Kulissen zunächst eine Freundschaft und schließlich eine Romanze. 2022 verlobte sich das Paar: Max hielt um Kris' Hand mit einem ganz besonderen Ring an. Der "Vampire Academy"-Star hatte ein Schmuckstück von Kris' Großmutter in den Ring eingearbeitet, was den Moment besonders emotional machte.

Anzeige Anzeige

Instagram / krismoc Max Parker und Kris Mochrie, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / krismoc Max Parker und Kris Mochrie

Anzeige Anzeige

Instagram / krismoc Kris Mochrie und Max Parker

Anzeige