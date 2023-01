Coupleontour löst auf: Das sind ihre großen Neuigkeiten!

Ina und Nessi von Coupleontour wagen den nächsten Schritt! Nachdem Ina im Sommer vergangenen Jahres einen Schlaganfall erlitten hatte, musste das Ehepaar eine schwere Zeit durchmachen. Heute ist Ina auf dem Weg der Besserung und kämpft sich Schritt für Schritt in ihr altes Leben zurück. Das alte Leben stellt jetzt aber auch etwas Neues bereit: Ina und Nessi haben sich ein Haus gekauft!

Auf Instagram verraten die Eltern einer kleinen Tochter jetzt: "Im Mai 2022 hatte es endlich geklappt – wir haben einen Kreditvertrag bei der Bank unterschrieben und uns unser eigenes Häuschen mit Kredit gekauft, welchen wir monatlich abzahlen werden." Das einzige Problem: es ist nicht barrierefrei. Doch davon wollen Ina und Nessi sich nicht unterkriegen lassen und ihr neues Zuhause bis zur Fertigstellung in den kommenden Monaten noch mal umgestalten. "Dieses Projekt wird uns bestimmt etwas aus dem Krankenhausalltag holen", sind sie sich sicher.

An dem Tag, an dem die Influencer im vergangenen Jahr zuletzt gemeinsam in ihrer baldigen Bleibe zusammen gestanden hatten, werden sie sich wahrscheinlich ihr Leben lang zurückerinnern. Es ist der 12. Juli gewesen. Genau an diesem Tag sei Ina aufgrund ihres Schlaganfalls auf der Intensivstation gelandet.

Anzeige

Instagram / coupleontour Vanesssa und Ina von Coupleontour im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / coupleontour Coupleontour-Nessi bei den Vorbereitungen für ihren Umzug mit Ehefrau Ina

Anzeige

Instagram / coupleontour Nach Schlaganfall: Coupleontour-Ina bezieht mit Nessi ein Eigenheim

Anzeige

Meint ihr, künftig wird Coupleontour ganz viel Haus-Content liefern? Mit Sicherheit. Nee, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de